Impfzentrum in Friesland vergibt kurzfristig 600 Impfungen Stand: 16.06.2021 18:24 Uhr Wegen eines Fehlers in der Kühlkette hat der Landkreis Friesland heute kurzfristig rund 600 Corona-Impfungen mit dem Biontech-Vakzin angeboten. Hunderte folgten dem Aufruf und kamen ins Impfzentrum.

Bereits um kurz vor 18 Uhr seien so viele Menschen vor Ort gewesen, dass die freien Impfdosen kurzfristig verimpft werden könnten, teilte eine Sprecherin der Landkreises mit. Am Nachmittag hatte der Landkreis alle Menschen aus Friesland aufgerufen, die aktuell noch keinen Impftermin für eine Erstimpfung erhalten haben, bis 18.30 Uhr ins Impfzentrum nach Roffhausen zu kommen. Die an einer kurzfristigen Corona-Impfung interessierten Menschen sollten ihren Personalausweis und ihren Impfausweis mitbringen. Für den Fall, dass das Interesse zu hoch sei und mehr Personen kommen als Impfdosen zu vergeben sind, bat der Landkreis um Verständnis. Ein anderer Weg sei aktuell leider nicht möglich, hieß es.

Landkreis: Keine Auswirkungen auf geplante Impftermine

Grund für die kurzfristige Einladung war nach Angaben des Landkreises ein Fehler in der Lieferung des Vakzins: Auf dem Lieferweg sei die Kühlkette unterbrochen worden. Insgesamt umfasste diese 1.200 Dosen des Vakzins von Biontech/Pfizer, von denen die Hälfte nicht aktuell verplant war. Eine Sprecherin des Landkreises Friesland betonte, dass keine geplanten Impftermine abgesagt werden müssten. Die Ursache für die Panne sei noch unklar. Die Lieferung hatte das Impfzentrum gerade erst erreicht, teilte der Landkreis am Mittwochnachmittag mit.

Kochsalzlösung statt Impfstoff

Das Impfzentrum in Roffhausen bei Schortens hatte erst im April bundesweit für Aufsehen gesorgt, nachdem eine Krankenschwester dort Kochsalzlösung statt Impfstoff gespritzt hatte. Nach Behördenangaben war ihr beim Anmischen des Vakzins ein Fläschchen mit Biontech-Impfstoff heruntergefallen, was sie habe vertuschen wollen.

