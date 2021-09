IG Metall ruft zu Warnstreiks bei Airbus und Aerotec auf Stand: 16.09.2021 15:27 Uhr Nach gescheiterten Gesprächen mit der Airbus-Konzernleitung über einen Sozialtarifvertrag hat die IG Metall die Beschäftigten zum Ausstand aufgefordert. Am Freitag beginnt der Warnstreik.

Neben den norddeutschen Airbus-Werken Stade, Bremen und Hamburg sind auch die Mitarbeitenden des Tochterunternehmens Premium Aerotec in Varel (Landkreis Friesland) aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Den Anfang macht um 9.15 Uhr die dortige Belegschaft mit einer ersten Kundgebung.

Videos 1 Min Erhalt von Aerotec unklar - Land sieht Bund in der Pflicht Der Mutterkonzern Airbus hält sich bedeckt. Umweltminister Lies fordert nun ein Eingreifen der Bundespolitik. (05.08.2021) 1 Min

Bezirksleiter Friedrich: "Konzern zwingt uns in den Konflikt"

Airbus halte an den Plänen fest, die Werke des Tochterunternehmens in Varel und im bayerischen Augsburg zu verkaufen, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich. "Der Konzern zwingt uns damit in den Konflikt." Gewerkschaft und Betriebsräte verlangen stattdessen von Airbus konkrete Zusagen, wie die Beschäftigten an allen Standorten abgesichert und unter einem Konzerndach bleiben können. Deshalb werde jetzt der Druck auf das Unternehmen erhöht, so Friedrich weiter.

Bislang keine Einigung am Verhandlungstisch

Airbus hatte im Frühjahr angekündigt, die Struktur von Airbus Operations und Premium Aerotec verändern zu wollen. Seitdem protestieren Betriebsräte und Gewerkschaft dagegen. Am Verhandlungstisch sei man bisher nicht weitergekommen, so die IG-Metall.

