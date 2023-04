Stand: 06.04.2023 10:01 Uhr Holzdiebe in Geestland: Unbekannte fällen illegal Bäume

Die Polizei in Cuxhaven ermittelt gegen Unbekannte, die an mehreren Stellen in Geestland (Landkreis Cuxhaven) illegal Bäume abgeholzt haben. In den Ortsteilen Sievern und Ankelohe wurden mehrere große Eichen, ein Ahorn und eine Kiefer gefällt. Die Täter nahmen das Holz anschließend mit, heißt es von der Polizei. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Das Polizeikommissariat in Geestland bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04743) 928-0 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.04.2023 | 08:30 Uhr