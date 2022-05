Hohe Treibstoffkosten: Fischer haben Aussicht auf Entlastung Stand: 20.05.2022 06:56 Uhr Die derzeit hohen Kosten für Treibstoff belasten die Fischer an Nord- und Ostsee. Nun können sie auf Hilfe des Bundes hoffen.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am Donnerstag grünes Licht für ein Hilfspaket mit einem Gesamtvolumen von 10 Millionen Euro gegeben. Fischereibetriebe könnten damit auf Hilfsgelder von bis zu 35.000 Euro hoffen. Das teilte der SPD-Abgeordnete Frank Junge mit.

Spritkosten bringen Fischereibetriebe in Not

Der Deutsche Fischerei-Verband begrüßte die Hilfsgelder. Die Mittel würden dringend gebraucht, um drohende Insolvenzen abzuwenden, hieß es. Jetzt komme es darauf, dass die nachgelagerten Dienststellen den Beschluss "schnellstmöglich" umsetzen. Nach Angaben des Verbandes bringen die hohen Spritpreise manchen Betrieb in existentielle Not. So wurde ein Krabbenfischer aus Ostfriesland zitiert, der derzeit 60 bis 80 Prozent der Fangerlöse für Treibstoff ausgeben muss.

