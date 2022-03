Hohe Spritpreise: Lage für Krabbenfischer "katastrophal" Stand: 15.03.2022 11:05 Uhr Eigentlich geht für die Krabbenfischer jetzt die Saison los. Doch viele Kutter bleiben diesmal in den Häfen, die Spritpreise seien viel zu hoch. "Die Situation ist katastrophal", heißt es.

Nach drei schwierigen Jahren in Folge mit niedrigen Erzeugerpreisen, geringen Fangmengen und Engpässen beim Krabbenpulen durch die Corona-Pandemie hatten die Krabbenfischer auf ein besseres Wirtschaftsjahr 2022 gehofft. Doch derzeit müssten Fischer etwa 1,50 Euro pro Liter Kraftstoff für ihre Schiffe zahlen, sagt Dirk Sander, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft der Deutschen Krabbenfischer (EzDK). "Für diesen Dieselpreis kann keiner rausfahren." Im vergangenen Jahr habe der Preis für Schiffsdiesel, den die Betriebe weitgehend steuer- und zollfrei beziehen, noch zwischen 50 und 60 Cent je Liter betragen. Die Konsequenz: "Wenn noch einer fährt, dann nur solange, bis der Tank leer läuft", sagt Sander, dessen Erzeugergemeinschaft rund 100 Betriebe zwischen Ditzum in Ostfriesland und Sylt in Schleswig-Holstein vertritt.

VIDEO: Krabbenfischer bleiben wegen Spritpreisen im Hafen (11.03.2022) (3 Min)

"Wenn keine Hilfe kommt, gehen viele Betriebe pleite"

In normalen Jahren machten die Kosten für Kraftstoff einen Anteil von bis zu 20 Prozent des Umsatzes eines Betriebes aus, nun seien es 50 bis 60 Prozent, sagte Sander weiter. Das Krabbenfischen sei für die Betriebe nicht mehr wirtschaftlich. Dasselbe gilt bei den Mitgliedern der zweiten großen Erzeugergemeinschaft, Küstenfischer der Nordsee: "Die Situation ist katastrophal", sagte Geschäftsführer Günther Klever. Drei Betriebe in Schleswig-Holstein stünden bereits vor der Pleite. "Wenn da nicht schnell Hilfe kommt, dann erwischt es eine Vielzahl von Betrieben. Das wird nicht mehr lange gut gehen", sagte Klever. Ob es nun zu einem Engpass von Krabbenfleisch kommt, sei noch offen. Bei gleichbleibender Lage könnten Kühlhäuser, in denen Krabben noch lagern, laut den Erzeugergemeinschaften bald leer laufen.

