Högel-Prozess: Klinikum stellt Mitarbeiter frei

Das Klinikum Oldenburg hat am Freitag zwei seiner Mitarbeiter freigestellt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Gegen beide und weitere zwei ehemalige Beschäftigte hatte die Staatsanwaltschaft Mitte der Woche ein Verfahren wegen Meineids eingeleitet. Die Klinik-Mitarbeiter hatten im Mordprozess gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel ausgesagt, sich nur lückenhaft an ihre gemeinsame Zeit mit Högel zu erinnern. Der Vorsitzende Richter hatte darauf Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit geäußert.

Angehörigensprecher begrüßt Entscheidung

Der Sprecher der Angehörigen, Christian Marbach, begrüßt die Entscheidung des Oldenburger Klinikums, die betreffenden Mitarbeiter freizustellen. Er hält die Maßnahme für angemessen.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen fünften Mitarbeiter

Die vier Zeugen waren vor ihrer Aussage vereidigt worden. Wer trotz des Eids nicht die Wahrheit sagt, muss mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Die Nordwestzeitung hatte berichtet, dass sich unter den vier Zeugen ein leitender Oberarzt und ein stellvertretender Stationsleiter des Klinikums befinden. Gegen einen fünften Mitarbeiter besteht der Verdacht der Falschaussage. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft NDR 1 Niedersachsen.

