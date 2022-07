Stand: 06.07.2022 06:58 Uhr Heidesee: Ersthelfer retten Kind vor dem Ertrinken

Drei Männer haben in Holdorf (Landkreis Vechta) einem Fünfjährigen vermutlich das Leben gerettet. Sie hatten mitbekommen, dass das Kind beim Baden im Heidesee untergegangen war. Die Ersthelfer bargen den Jungen aus dem Wasser. Einer von ihnen habe den Fünfjährigen reanimiert, so eine Polizeisprecherin. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Junge wieder bei Bewusstsein. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Jörn Kreikebaum, lobte das Einschreiten der Ersthelfer und bedankte sich für die lebensrettenden Maßnahmen. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist Gegenstand von Ermittlungen. Der Fünfjährige war gemeinsam mit seinen Eltern an dem See.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.07.2022 | 06:30 Uhr