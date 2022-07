Stand: 05.07.2022 08:12 Uhr Havarien bei Ebbe: Segeljacht und Tankschiff festgefahren

Bei Niedrigwasser in der Nacht zu Dienstag haben sich eine Segeljacht und ein Tankschiff in der Ems und in der Nordsee festgefahren. In der Ems bei Leer lief eine Segeljacht wegen eines Motorschadens auf Schlick auf. Boote der Feuerwehr konnten sie nicht freischleppen, sodass die Crew mehrere Stunden auf Hochwasser warten musste. Verletzt wurde niemand. In der Nähe der Insel Mellum fuhr sich ein Tankschiff in der Mittelrinne fest, hieß es von der Wasserschutzpolizei in Wilhelmshaven. Das Bunkerboot hatte rund 200 Tonnen Gasöl geladen. Bei auflaufendem Wasser konnte es von der Polizei in den Wilhelmshavener Hafen gezogen werden. Noch ist unklar, ob das Schiff dabei beschädigt wurde. Bis das geklärt ist, darf das Tankschiff nicht mehr weiterfahren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.07.2022 | 07:30 Uhr