Stand: 18.10.2019 18:49 Uhr

Gutachten: "Seute Deern" ist ein Totalschaden

Gutachter haben dem beschädigten Museumsschiff "Seute Deern" einen "konstruktiven Totalschaden" bescheinigt. Außenhaut, Kiel und Unterraum sind einem Abschlussbericht zufolge zu 100 Prozent zerstört, wie das Deutsche Schifffahrtsmuseum (DSM) in Bremerhaven am Freitag mitteilte. Bei einer Sanierung müsste das Schiff demnach zu 75 Prozent ersetzt werden. Eine Instandsetzung käme also einem Neubau gleich. Der Traditionssegler werde nun nicht wie ursprünglich geplant in ein Schwimmdock im nahen Kaiserhafen gebracht. Am Mittwoch wolle der Stiftungsrat des Museums in einer Sondersitzung über die Zukunft der "Seute Deern" beraten.

Videos 02:45 Hallo Niedersachsen "Seute Deern": Erster Bergungsversuch scheitert Hallo Niedersachsen Generationen haben auf der "Seute Deern" gespeist und getanzt. 50 Jahre lang lag der Segler im Museumshafen Bremerhaven - bis er auf den Grund sank. Der erste Bergungsversuch scheiterte nun. Video (02:45 min)

Sanierungskosten von 32 Millionen Euro - vor Havarie

Aus der 100 Jahre alten Dreimastbark wurde wegen des maroden Rumpfs bereits permanent Wasser gepumpt. Als im August die Pumpen ausfielen, lief der Segler voll und sackte auf den Grund des Museumshafens ab. Später wurde das Schiff gehoben, es läuft aber weiter Wasser hinein. Allein die Kosten für die Bergung werden auf rund eine Million Euro beziffert. Die Kosten für die Sanierung veranschlagte das DSM - vor der Havarie - auf rund 32 Millionen Euro.

