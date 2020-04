Stand: 20.04.2020 20:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Großeinsatz: Südlohner Moor brennt auf 35 Hektar

Auf der Grenze zwischen den Landkreisen Vechta und Diepholz hat am Montagnachmittag der Moorboden auf einer Fläche von 30 bis 35 Hektar gebrannt. Starker Ostwind und weicher Boden erschwerten den zeitweise rund 320 Feuerwehrleuten ihre Arbeit, wie ein Sprecher am Abend NDR.de sagte. Am stärksten betroffen war demnach das Südlohner Moor im Landkreis Vechta, das im Landkreis Diepholz zum Aschener Moor wird. Am Abend war der Brand zunächst unter Kontrolle, wie Jens Lindemann, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands, sagte. Es sei eine 40-köpfige Nachtwache abgestellt worden. Über Nacht ziehe sich das Feuer in den Boden zurück, am Tag werde es wieder aufsteigen, so Lindemann weiter.

Südlohner und Aschener Moor brennen 20.04.2020 20:00 Uhr An der Grenze der Landkreise Diepholz und Vechta haben am Montagnachmittag 35 Hektar des Südlohner und des Aschener Moors gebrannt. Starker Wind erschwerte die Löscharbeiten.







3 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weicher Boden: Bauern bringen Wasser zum Brandort

Der Boden rund um den Brandort war einer Sprecherin der Diepholzer Stadtfeuerwehr zufolge so nachgiebig, dass Feuerwehrleute mit Quads vordringen mussten. Währenddessen hätten Landwirte unter anderem mithilfe von Traktoren und Güllebehältern Wasser aus nahe gelegenen Seen geholt und zu ihnen gebracht. Von Vechtaer Seite sollte am Abend ein Löschhubschrauber den Einsatz unterstützen.

Moorbrand in Aschendorf flammt wieder auf

Auch im Naturschutzgebiet Aschendorf bei Papenburg (Landkreis Emsland) waren 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Dort war am Sonnabend ein Moorbrand ausgebrochen, der sich auf 30 Hektar ausgebreitet hatte. Am Montag galt er zunächst als gelöscht, dann seien die Flammen aber wieder hochgeschlagen. Inzwischen sei das Feuer aus, die Einsatzkräfte seien abgerückt, berichtet NDR 1 Niedersachsen weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.04.2020 | 06:30 Uhr