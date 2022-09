Stand: 15.09.2022 16:37 Uhr Großbrand von Stall in Geestland: Hoher Schaden

In der Ortschaft Elmlohe in Geestland (Landkreis Cuxhaven) hat am Donnerstag ein Stallgebäude gebrannt. Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften waren im Einsatz. Am Gebäude entstand nach Polizeiangaben ein erheblicher Schaden. Das Feuer brach im Bereich des Heubodens aus. Die Ursache dafür ist noch unklar. Verletzte Tiere oder Personen gibt es laut den Beamten nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.09.2022 | 06:30 Uhr