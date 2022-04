Großbrand in Oldenburger Reifenlager ist gelöscht Stand: 01.04.2022 15:01 Uhr In Oldenburg hat am Freitagmorgen ein Brand in der Reifenlagerhalle einer Autowerkstatt für Aufregung gesorgt. Nach einem Großeinsatz kam schließlich Entwarnung.

Rund 90 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und mehreren Freiwilligen Feuerwehren konnten die Flammen nach rund zwei Stunden löschen. Das Feuer war gegen 6.30 Uhr in einem Gewerbegebiet an der Wilhelmshavener Heerstraße ausgebrochen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers lag zwischenzeitlich ein Großteil des Stadtgebietes unter einer Rauchwolke. Auch von einem massiven Rauchpilz über der Werkstatt und beißendem Geruch war die Rede. Es habe Dutzende Notrufmeldungen gegeben, so der Sprecher.

Warnung an alle Einwohner von Oldenburg

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Einwohnerinnen und Einwohner im gesamten Stadtgebiet aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung wurde auch über die App Katwarn versandt. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar. Die Polizei sperrte nach Angaben einer Sprecherin zwischenzeitlich die Wilhelmshavener Heerstraße zwischen Stubbenweg und Ekernstraße in beide Richtungen, um die Löscharbeiten zu erleichtern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.04.2022 | 15:00 Uhr