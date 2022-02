"Gorch Fock": Prozess offenbart System der Werft-Manager Stand: 22.02.2022 17:05 Uhr In einem ersten "Gorch Fock"-Prozess hat das Amtsgericht Brake (Landkreis Wesermarsch) einen Firmenchef zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der 66-Jährige war wegen Bestechung angeklagt.

Der Subunternehmer aus Berne, der im Auftrag der Elsflether Werft Reinigungs- und Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt hat, muss 150.000 Euro Strafe zahlen. Ein mildes Urteil, geht es doch um einen Schaden in Millionenhöhe. Die Geschädigte ist die Bundesmarine. Die sechs Jahre dauernde Sanierung des Segelschulschiffs kostete 135 Millionen Euro - statt wie anfangs geplante zehn Millionen Euro. Der 66-Jährige legte ein umfangreiches Geständnis ab und gab tiefe Einblicke in das Gebaren der Werft-Manager. Das war offenbar - und davon sind Gericht und Staatsanwaltschaft Osnabrück dem Vernehmen nach auch überzeugt - geprägt von Druck, Drohung und Erpressung.

Firmen schlagen Preis auf, Werft kassiert

Der Angeklagte gab vor Gericht an, dass seine Firma 15 Prozent auf die Rechnung aufschlagen sollte. Die Gelder flossen auf die Konten der Elsflether Werft. So zweigte die Werft offenbar Millionenbeträge ab. Machte der Zulieferer-Betrieb nicht mit bei dem Betrug, war er raus aus dem Geschäft - und für alle folgenden möglichen Vereinbarungen. Der Unternehmer gab an, dass die Zukunft seiner Firma von den Aufträgen der Elsflether Werft abhängig gewesen sei. So soll es auch weiteren Subunternehmen gegangen sein.

Zeugin spricht von "modernem Sklaventum"

Zwei Zeuginnen bestätigten vor Gericht die Version des Firmenchefs aus Berne. Sie sagten zudem aus, dass die Werft-Manager die Zulieferbetriebe und deren Mitarbeiter herablassend behandelt hätten. Geschäftspartner hätten sie trotz Gesprächsterminen erstmal stundenlang warten lassen. Abschläge wurden selten oder nie gezahlt. "Es war modernes Sklaventum", sagte eine der Frauen.

Marine lässt Betrugs-Hinweise unbeantwortet

In der Verhandlung trat noch ein bemerkenswertes Detail zutage. Der 66-jährige Unternehmer habe sich in seiner schwierigen Lage eines Tages an den Preisprüfer der Marine gewendet. Eine Reaktion auf die schwerwiegenden Vorwürfe habe es seitens der Marine aber nicht gegeben.

