Gigantischer Getreide-Klau: Sieben Männer vor Gericht Stand: 24.03.2021 14:24 Uhr In Essen im Landkreis Cloppenburg haben Diebe über mehrere Jahre regelmäßig Futtermittel gestohlen. Seit Mittwoch wird den sieben Angeklagten vor dem Oldenburger Landgericht der Prozess gemacht.

Fast zwei Stunden hat dabei allein das Verlesen der Anklage gedauert. Den sieben Männern im Alter zwischen 26 und 73 Jahren werden insgesamt 510 Taten vorgeworfen. Die Bande soll in zweieinhalb Jahren fast jede Nacht zugeschlagen haben: Laut Staatsanwaltschaft kamen drei der Angeklagten mit dem Lkw zu dem Futtermittelbetrieb in Essen, wo wiederum vier Angeklagte arbeiteten. In wechselnden Teams sollen sie die Tore geöffnet und die Lkws mit Gerste, Roggen und Weizen beladen haben. Der Wert: insgesamt knapp 1,7 Millionen Euro. Die Beute sei später an diverse Landhandelsbetriebe weiterverkauft worden sein. Die Einnahmen wurden demnach geteilt.

Hat niemand den Diebstahl bemerkt?

Hat niemand den Diebstahl bemerkt?

Die drei Fahrer, die bei einem Zirkus arbeiten sollen, sitzen aktuell in Untersuchungshaft. Die Anklage gegen sie und ihre vier weiteren mutmaßlichen Komplizen: schwerer Bandendiebstahl. Geäußert haben sich die Männer vor Gericht bislang allerdings nicht zu den Vorwürfen. Beim Verfahren wird auch zu klären sein, wie so lange niemand etwas von dem Tun bemerken konnte - immerhin wurden umgerechnet mehr als 8.000 Tonnen Getreide gestohlen. Der Fehlbestand soll der Futterfirma erst nach einer Inventur aufgefallen sein. Das Landgericht tagt in den Weser-Ems-Hallen, um trotz der vielen Beteiligten die Schutzabstände wegen Corona einhalten zu können. Bislang sind bis Mitte Juli 20 Verhandlungstage angesetzt.

