Getötete Frau in Brake: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Wegen des Verdachts des Mordes, des versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in einem weiteren Fall hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg Anklage gegen einen 34-Jährigen erhoben. Die Behörde wirft dem Mann vor, im Dezember 2021 eine Frau in seiner Wohnung in Brake erstickt zu haben. Danach soll er im Treppenhaus eine Nachbarin mit einem Messer angegriffen haben - mit der Absicht, diese ebenfalls zu töten, so die Staatsanwaltschaft. Der Mann war in seiner Wohnung festgenommen worden und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

