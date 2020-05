Stand: 05.05.2020 12:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Besatzung bleibt doch komplett auf "Mein Schiff 3"

Nach positiven Corona-Tests bei der Besatzung des TUI-Kreuzfahrtschiffs "Mein Schiff 3" in Cuxhaven werden die negativ getesteten Crewmitglieder nun doch noch nicht auf ein Schwesterschiff gebracht. Zunächst war geplant, dass die "Mein Schiff 6" heute ebenfalls in Cuxhaven anlegt und die gesunden Crew-Mitglieder aufnimmt. Dort sollten sie in Einzelkabinen untergebracht werden. Angesichts von zurzeit 250 Besatzungsmitgliedern auf diesem Schiff könne die Versorgung der Kollegen nicht gewährleistet werden, teilte TUI Cruises mit. Die "Mein Schiff 6" bleibe jedoch in der Elbmündung vor Anker, während die Reederei mit den Behörden die nächsten Schritte berate.

Weitere Corona-Fälle auf Kreuzfahrtschiff NDR Info - 04.05.2020 21:45 Uhr Auf dem vor Cuxhaven liegenden Kreuzfahrtdampfer "Mein Schiff 3" haben sich sieben weitere Besatzungsmitglieder mit dem Covid-19-Virus infiziert. Damit stieg die Gesamtzahl auf acht.







Ausstehende Testergebnisse werden heute erwartet

Entscheidend sei auch, wie die noch ausstehenden Corona-Tests ausfielen. Bisher liegen die Ergebnisse von rund zwei Dritteln der rund 2.900 Besatzungsmitglieder vor. Gäste sind auf "Mein Schiff 3" nicht an Bord. Die zuletzt positiv getesteten Mitglieder hätten leichte beziehungsweise keine Symptome und seien in ihrer Kabine isoliert worden, heißt es. Die übrigen Testergebnisse werden heute erwartet.

Gesunde sollen auf Schwesterschiff umsteigen

Zum ursprünglichen Plan von TUI Cruises gehörte es, ab Freitag 900 gesunde Crew-Mitglieder in ihre Heimatländer auszufliegen. Dafür seien eigens Flugzeuge nach Kiew und Jakarta gechartert worden, heißt es. Die Reederei will an diesem Zeitplan festhalten, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach Angaben des Landkreises Cuxhaven haben etwa 110 Crewmitglieder das Schiff bereits am Donnerstag verlassen, um in ihre Heimatländer zu reisen. Sie seien kontaktiert und angewiesen worden, sich gemäß den gesetzlichen Vorschriften in eine zweiwöchige Quarantäne zu begeben.

Mobiliar auf Schiff zerschlagen

In den vergangenen Tagen lagen an Bord offenbar mehr und mehr die Nerven blank. Am Sonnabend mussten nach NDR Informationen Polizeibeamte aus Cuxhaven auf das Schiff, weil Mobiliar zerschlagen wurde. Crew-Mitglieder beklagten dazu gegenüber dem NDR "knastähnliche Zustände" in den teils fensterlosen Kabinen, andere berichteten von psychischen Problemen, weil sie seit mehr als 50 Tagen nicht mehr an Land waren. Viele haben zudem keine gültigen Arbeitsverträge mehr. Die Kellner beispielsweise bekommen seit Wochen keinen Cent Lohn, sondern nur noch Essen. Viele der Beschäftigten wollen ihren Lohn jetzt per Sammelklage einfordern. "Wir wissen, dass die Stimmung an Bord durchaus angespannt ist", sagte eine Sprecherin der Reederei TUI Cruises.

"Keine Gefahr für Bevölkerung in Cuxhaven"

Aufgrund der strikten Quarantäne, unter der die Besetzung steht, sehen Cuxhavens Landrat Kai-Uwe Bielefeld (parteilos) und Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) keine Gefahr, dass sich das Virus in Cuxhaven ausbreiten könnte. Der Liegeplatz sei seit der Ankunft des Schiffes ohnehin weiträumig abgesperrt. Die Cuxhavener Behörden hatten TUI Cruises ein Anlaufen unter anderem deshalb erlaubt, weil die Reederei versichert hatte, dass alle Crew-Mitglieder symptomfrei seien und bereits seit mehr als vier Wochen keinen Kontakt zur Außenwelt hatten.

"Mein Schiff 3" als Sammeltaxi für Crewmitglieder

TUI Cruises hat "Mein Schiff 3" als eine Art "Sammeltaxi" für die Besatzungsmitglieder der TUI-Flotte im Mittelmeer und auf den Kanarischen Inseln eingesetzt. Am 23. März seien die letzten Passagiere von Bord gegangen - das sei der letzte Kontakt zur Außenwelt gewesen, hatte die Reederei erklärt.

Doch noch Kontakt zur Außenwelt?

Die Darstellung von TUI Cruises ist möglicherweise nicht ganz korrekt. Auf der offiziellen Internetseite der Hafenbehörde von Santa Cruz auf Teneriffa gibt es nämlich einen Eintrag zu "Mein Schiff 3": Demnach hat das Kreuzfahrtschiff den Hafen am 17. April angelaufen, lag dort über Nacht und verließ ihn erst am Abend des 18. April wieder. Während des Aufenthalts sollen nach NDR Informationen Crewmitglieder von anderen TUI-Schiffen auf die "Mein Schiff 3" umgestiegen sein. Außerdem wurde offenbar Treibstoff und Proviant aufgenommen. Somit kann nicht ausgeschlossen werden, dass der positive Corona-Fall an Bord auf diesen Zwischenstopp zurückzuführen ist. Diese Informationen waren auch dem Corona-Krisenstab im Cuxhavener Kreishaus neu.

