Geplante Lauterbach-Entführung: Bundesanwaltschaft ermittelt Stand: 26.04.2022 19:41 Uhr Mitte April hatten Fahnder einen Mann aus dem Landkreis Ammerland wegen der geplanten Entführung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) festgenommen. Jetzt ermittelt die Bundesanwaltschaft.

Im Raum steht der Verdacht der Bildung einer terroristischen Vereinigung, teilte die Behörde aus Karlsruhe am Dienstag mit. Demnach habe der Verdächtige mit mindestens drei mutmaßlichen Komplizen das Verbrechen geplant. Die Gruppe habe sich zum Ziel gesetzt, "in Deutschland bürgerkriegsähnliche Zustände auszulösen und damit letztlich den Sturz der Bundesregierung und der parlamentarischen Demokratie herbeizuführen". Die Männer aus Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz), Falkensee bei Berlin und dem Landkreis Landshut (Bayern) sitzen ebenfalls seit zwei Wochen in U-Haft. Es werde weiterhin gegen einen fünften Mann ermittelt, zu dem die Bundesanwaltschaft keine Details bekannt gab.

VIDEO: Gruppe plante offenbar Entführung von Lauterbach (14.04.2022) (2 Min)

Lauterbachs Personenschützer sollten getötet werden

Die Männer sollen sich seit September 2021 in einer extremistischen Chatgruppe im Messengerdienst Telegram ausgetauscht und gegenseitig angeworben haben. Zur Verabredung gehörte nach Angaben der Bundesanwaltschaft demnach auch, Gesundheitsminister Lauterbach "gegebenenfalls auch unter Tötung seiner Personenschützer gewaltsam" zu entführen. Die beiden Initiatoren hätten versucht, Waffen und Sprengstoff für die Vereinigung zu beschaffen. Ein Beschuldigter habe den Gebrauch eigener Schusswaffen in Aussicht gestellt. Ein anderer habe sich vor allem um die Beschaffung von Finanzmitteln gekümmert.

