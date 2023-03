Automatensprengung in Oldenburg: Polizei fasst acht Verdächtige Stand: 31.03.2023 15:01 Uhr Die Polizei hat nach einer Geldautomaten-Sprengung in Oldenburg-Osternburg acht Verdächtige festgenommen. Laut einer Polizeisprecherin könnten noch weitere Verdächtige auf der Flucht sein.

Die Polizei warnt deshalb weiterhin davor, im Bereich Großenkneten Anhalter mitzunehmen. Die festgenommenen Personen seien aktuell in unterschiedlichen Dienststellen untergebracht, sagte ein Polizeisprecher. Ob ein Zusammenhang zwischen den festgenommenen Männern und der Geldautomatensprengung bestehe, sei Gegenstand der Ermittlungen, so der Sprecher weiter.

Karte: Hier wurden 2023 Geldautomaten in Niedersachsen gesprengt

Verdächtige sollen am Sonntag Haftrichter vorgeführt werden

Die Verdächtigen kommen laut Staatsanwaltschaft Osnabrück aus Utrecht. Gegen sie werde wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und schweren Bandendiebstahls ermittelt, sagte Alexander Retemeyer, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Demnach gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass einige der Festgenommenen zu dem "Abhol-Team" gehörten. Das werde üblicherweise bereitgestellt, "um liegen gebliebene Sprenger wieder abzuholen", so Retemeyer. Auch würden Erkenntnisse darüber vorliegen, wer tatsächlich am Tatort gewesen sei. Es sei beabsichtigt, die Personen am Sonntag dem Haftrichter am Amtsgericht Osnabrück vorzuführen.

Nach Geldautomatensprengung: Polizei findet Kanister mit Treibstoff

Die Polizei hatte bei der Fahndung ein mutmaßliches Fluchtfahrzeug in Großenkneten mit Unfallschäden entdeckt - ein Reifen war platt, eine Stoßstange demoliert. Ermittlerinnen und Ermittler sicherten Spuren an dem Wagen. Unter anderem fanden sie mehrere Kanister, in denen sich Treibstoff befand, wie die Polizei gegenüber NDR bestätigte. Durch das mitgeführte Benzin müssen die Täter laut Retemeyer nicht extra zur Tankstelle fahren.

Zahlreiche Fahrzeuge in Großenkneten kontrolliert

Bei einer Großkontrolle rund um Großenkneten hatten Einsatzkräfte zahlreiche Fahrzeuge durchsucht - darunter zwei Autos mit den verdächtigen Personen. Die Beamten nahmen die Männer sofort fest. Warum sie ins Visier Ermittler gerückt waren, wollte die Polizei zunächst noch nicht beantworten.

Geldautomat in Oldenburg am frühen Morgen gesprengt

Die Automatensprenger hatten laut Polizei gegen 3.30 Uhr zugeschlagen. Die Täter waren nach der Explosion in einem Wagen mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort in Richtung Großenkneten geflüchtet, erläuterte Retemeyer. Die Polizei sichtete das mutmaßliche Fluchtfahrzeugg und verfolgte es, allerdings raste es den Einsatzkräften über die B213 davon. Auf genau dieser Bundesstraße hatte nur wenige Stunden vorher eine Großkontrolle der Polizei stattgefunden. Laut Retemeyer haben die Täter vermutlich die Geldkassetten erbeutet.

Weitere Informationen Geldautomaten-Sprengungen: Das sind die Hotspots im Norden Im Jahr 2022 wurden so viele Geldautomaten gesprengt wie noch nie. Eine Landkarte zeigt, wo die Täter häufig zuschlagen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.03.2023 | 12:00 Uhr