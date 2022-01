Stand: 17.01.2022 10:35 Uhr Geldautomat in Bank in Augustfehn gesprengt

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen einen Geldautomaten in Augustfehn (Landkreis Ammerland) gesprengt. Im Bankgebäude sei erheblicher Schaden entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Ob und wie viel Geld gestohlen wurde, konnte die Polizei noch nicht sagen. Seit Jahren haben es Kriminelle auf Geldautomaten im Nordwesten abgesehen. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe gegründet. Sie vermutet organisierte Banden dahinter, die vermutlich über die Niederlande mit der Beute fliehen, so ein Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.01.2022 | 09:30 Uhr