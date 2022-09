Stand: 10.09.2022 12:58 Uhr Geflügelpest in Garrel: 30.000 Puten werden gekeult

Die Geflügelpest ist nun auch in einem Putenbetrieb in Garrel im Landkreis Cloppenburg ausgebrochen. Wie der Landkreis mitteilte, werden alle 30.000 Puten getötet. Im Umkreis von drei Kilometern um den Betrieb werde eine Schutzzone eingerichtet. Am Freitag war ein weiterer Fall von Geflügelpest im Landkreis Emsland bekannt geworden - dort werden 19.000 Puten gekeult. Nach Angaben des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums sind seit 1. Juli landesweit bereits mehr als 600.000 Tiere wegen der Geflügelpest getötet worden - mehr als während der gesamten Epidemie im vergangenen Herbst und Winter.

