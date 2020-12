Geflügelpest im Landkreis Cloppenburg breitet sich aus Stand: 27.12.2020 16:22 Uhr Das Virus H5N8 - bekannt als Geflügelpest - ist mittlerweile in sechs Betrieben im Landkreis Cloppenburg festgestellt worden. Damit sind 64.550 Puten betroffen.

Nach Angaben des Landkreises ist das Virus in einem Bestand in der Gemeinde Bösel mit 9.000 Puten nachgewiesen worden. Auch in vier Betrieben in der Gemeinde Garrel mit knapp 7.000, 7.200, 11.000 und 13.500 Puten ist die Vogelgrippe demnach ausgebrochen. Alle Tiere der betroffenen Betriebe müssen gekeult werden oder sind bereits getötet und beseitigt worden. Schon am Dienstag waren 17.000 Puten im Landkreis Cloppenburg gekeult worden.

Vorerst keine neuen Puten erlaubt

Um die betroffenen Betriebe hat der Landkreis Sperrbezirke innerhalb von mindestens drei Kilometern und einen Beobachtungsbezirk innerhalb von zehn Kilometern eingerichtet. Außerdem gilt das Wiedereinstallungsverbot für Puten nun neben den Gemeinden Emstek und Garrel sowie der Stadt Cloppenburg auch für die Gemeinde Bösel und die Stadt Friesoythe. Die Ställe müssen 30 Tage leer bleiben, bevor sie mit neuen Puten belegt werden dürfen.

Schwer auf Menschen übertragbar

Wegen einzelner Fälle bei Wildvögeln hatte das Land Niedersachsen bereits Anfang November angeordnet, in Landkreisen mit vielen Wildvögeln oder mit vielen Geflügelhaltern die Tiere im Stall zu halten. Nach Informationen des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes können sich Menschen sich nur sehr schwer mit Vogelgrippeviren anstecken. Betroffen sind in der Regel nur Menschen, die sehr engen Kontakt mit erkrankten Tieren haben.

