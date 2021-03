Stand: 12.03.2021 07:39 Uhr Geflügelpest: Erneute Fälle in Bösel und Garrel

Im Landkreis Cloppenburg müssen nach weiteren Ausbrüche der Geflügelpest mehr als 37.000 Puten getötet werden. Nach Angaben der Behörden sind Betriebe in Garrel und Bösel betroffen. Insgesamt ist die Tierseuche damit in 40 Betrieben in ganz Niedersachsen ausgebrochen, allein 30 davon befinden sich im Landkreis Cloppenburg. Bislang mussten knapp 455.000 Puten, Hähnchen und Enten getötet werden. Um die Ställe herum wurden Sperr- und Beobachtungszonen eingerichtet.

