Stand: 18.04.2023 08:13 Uhr Gasbohrung vor Borkum: Gericht entscheidet über Baustopp

In den Niederlanden hat das juristische Verfahren gegen eine geplante Gasbohrung vor Borkum begonnen. Niederländische und deutsche Umweltinitiativen wollen verhindern, dass die ersten Arbeiten bereits im Mai stattfinden. Dadurch könnte ein Riff an der vorgesehenen Bohrstelle zerstört werden, so ihre Befürchtungen. Das Gericht in Den Haag kündigte eine Entscheidung innerhalb der nächsten zwei Wochen an. Das niederländische Öl- und Gasunternehmen One Dyas hatte von der Regierung in Den Haag eine Lizenz erhalten, um nach Erdgas zu bohren. Zur Vorbereitung will der Konzern im Mai eine Bohrplattform in niederländischen Gewässern errichten. Nach Angaben der Kläger befindet sich aber auf der Höhe dieses Gebietes auf deutscher Seite das Riff.

