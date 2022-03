Stand: 28.03.2022 08:39 Uhr Garrel: Oldtimer überschlägt sich - Fahrer eingeklemmt

Ein 22-Jähriger hat ist am Sonntagabend in Garrel (Landkreis Cloppenburg) mit seinem Auto verunglückt und schwer verletzt worden. Der Mann kam gegen 19 Uhr mit seinem Oldtimer von der Fahrbahn ab. Laut Polizei versuchte er den Wagen noch zurückzulenken, nachdem dieser von Straße abgekommen war. Das Fahrzeug geriet dabei ins Schleudern und überschlug sich. Es blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Laut Polizei war der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken. Eine Messung in einem Krankenhaus ergab bei ihm einen Wert von 1,87 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 22-Jährigen.

VIDEO: Unfall im Landkreis Cloppenburg: Oldtimer überschlägt sich (1 Min)

