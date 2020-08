Stand: 04.08.2020 06:38 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Fregatte "Hamburg" ab heute im EU-Einsatz

250 Soldatinnen und Soldaten starten heute von Wilhelmshaven aus zu ihrer Mission vor der libyschen Küste. An Bord der Fregatte "Hamburg" beteiligen sie sich in den kommenden viereinhalb Monaten an dem EU-Einsatz "Irini". Zu ihren Aufgaben gehört es, das vom UN-Sicherheitsrat verhängten Waffenembargo für Libyen durchzusetzen, Informationen über illegale Ölexporte zu sammeln und Schleuserkriminalität zu unterbinden. Es ist das erste Mal, dass sich ein deutsches Marineschiff dem Verbund anschließt. Bisher war die Marine nur mit einem Seefernaufklärungs-Hubschrauber aus Nordholz (Landkreis Cuxhaven) an der EU-Mission beteiligt.

Handelsschiffe und Fischerboote kontrollieren

Der Einsatz ist politisch umstritten und nicht ungefährlich, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Illegaler Waffenhandel aus der Türkei, Saudi-Arabien und Russland soll unterbunden werden. Deshalb werden im Einsatzgebiet vor der afrikanischen Küste Handelsschiffe und Fischerboote kontrolliert. Fregattenkapitän Jan Fitschen ist sich sicher, dass die Bundeswehr einen wirksamen Beitrag zu der EU-Mission leisten kann. Er sprach von einem Einsatz auf politisch und operativ schwierigem Terrain.

Kein Landgang in den kommenden Monaten

Mitte August wird die Fregatte "Hamburg" im Einsatzgebiet eintreffen. Der zweiwöchige Transit gilt als Corona-Quarantäne. Jedes der 250 Besatzungsmitglieder wird laut Marine zweimal auf Covid-19 getestet. Das Schiff soll insgesamt viereinhalb Monate im Mittelmeer bleiben. Landgang wird es zum Schutz vor Corona während dieser Zeit nicht geben.

