Stand: 13.03.2021 18:00 Uhr Frau in Berne getötet - 31-Jähriger in Haft

Die Polizei in Berne (Landkreis Wesermarsch) ermittelt gegen einen 31-jährigen Mann wegen Mordes. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Er soll am frühen Samstagmorgen seine 30-jährige Bekannte erstochen haben. Laut Polizei hatte der Mann selbst den Notruf gewählt und die Tat gestanden. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Tatverdächtige sitzt in U-Haft. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die beiden den Abend zusammen in einer Wohnung verbracht. Im Gespräch sei es dann zu einem Streit gekommen, so eine Sprecherin der Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.03.2021 | 18:00 Uhr