Frau erstickt und Nachbarin angegriffen? Mann vor Gericht Stand: 03.05.2022 16:52 Uhr Ein 34-jähriger Mann muss sich seit Dienstag vor dem Landgericht Oldenburg wegen des Vorwurfs des Mordes verantworten.

Der Angeklagte soll im Dezember 2021 in seiner Wohnung in Brake eine 26-jährige Frau mit einem Handtuch erstickt haben. Am selben Tag soll der Deutsche zudem in dem Mehrfamilienhaus, in dem er wohnte, eine heute 26-jährige Nachbarin unvermittelt mit einem Messer angegriffen haben, um diese ebenfalls zu töten.

Erklärung verlesen: Angeklagter "bereut zutiefst"

Die Frau konnte damals mit Glück flüchten, erlitt jedoch erhebliche Schnittverletzungen im Gesicht und am Hals. Sie sowie die Mutter des Todesopfers nahmen am Dienstag persönlich mit ihren Anwälten als Nebenklägerinnen an dem Prozess teil. Die Verteidigerin des Angeklagten verlas eine Erklärung ihres Mandanten, wonach dieser die Taten "zutiefst bereue".

Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt.

