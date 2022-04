Stand: 11.04.2022 09:11 Uhr Forschungsschiff "Sonne" bricht in Südpazifik auf

Das Forschungsschiff "Sonne" macht sich heute auf den Weg in den Südpazifik. Forscherinnen und Forscher aus aller Welt nehmen an der Expedition teil, unter ihnen Forschende des Alfred-Wegener-Instituts Bremerhaven. Das Institut für Chemie und Biologie des Meeres der Universität Oldenburg leitet die Expedition. Ziel sei es zu rekonstruieren, wie sich das Klima verändert und wie sich die Meeresströmungen in der Tasmansee zwischen Neuseeland und Australien verhalten.

