Stand: 20.05.2022 14:57 Uhr Folgenschwerer Verkehrsunfall in Innenstadt von Ritterhude

Eine 70-jährige Autofahrerin ist in Ritterhude (Landkreis Osterholz) bei einem Zusammenstoß zweier Autos verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 19-jähriger Fahranfänger sich auf einer Innenstadtstraße in den fließenden Verkehr einordnen wollen. Dabei übersah er den Pkw der Frau, die in gleicher Richtung unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde sein Cabriolet noch gegen ein weiteres Auto geschoben. Der VW Golf der 70-Jährigen geriet auf einen Kantstein, wurde hochgeschleudert und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Wagen befreien. Ein Rettungswagen brachte sie mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an den drei Fahrzeugen auf rund 30.000 Euro.

