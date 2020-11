Stand: 18.05.2020 12:51 Uhr Flughäfen nehmen Betrieb wieder auf

Nach fast zwei Monaten Pause wegen des Coronavirus gibt es seit Montag wieder Linienflüge am Bremer Flughafen. Am Mittag hob eine Lufthansa-Maschine nach München ab. Wegen der Krise rechnet die Flughafenleitung in diesem Jahr mit einem Minus von rund zwei Millionen Passagieren, wie Radio Bremen berichtet. In den kommenden sechs Wochen wollen aber alle Fluggesellschaften an den Flughafen zurückkehren. Bei Urlaubsflügen erwarte der Flughafen aber einen massiven Rückgang. Auch der Flughafen Hannover in Langenhagen (Region Hannover) nimmt langsam seinen Betrieb wieder auf. Am Montag startete ebenfalls eine Maschine nach München. Anfang Juni sollen Flüge nach Frankfurt hinzukommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.05.2020 | 09:30 Uhr