Stand: 23.05.2022 10:02 Uhr Flüssiggastank in Wilhelmshaven explodiert

Am frühen Montagmorgen hat in Wilhelmshaven in der Schleusenstraße ein oberirdischer Flüssiggastank gebrannt. Als die Polizei als erstes am Brandort eintraf, explodierte der Tank und wurde etwa 75 Meter weit in einen Holzschuppen geschleudert. Dadurch entstanden weitere Brandherde an einem Carport, einem Fahrradschuppen und einem Brennholzlager, teilte die Polizei mit. Außerdem wurde ein abgestelltes Segelboot in Mitleidenschaft gezogen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Gegen 7.45 Uhr wurde der Brand durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven und die freiwilligen Feuerwehren Rüstringen und Bant-Heppens gelöscht. Die Ursache und die Schadenshöhe sind bisher noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Regional Oldenburg | 23.05.2022 | 13:30 Uhr