Stand: 30.05.2019 12:30 Uhr

Fisch auf den Tisch: Matjestage in Emden laufen

Vier Tage Live-Musik, vier Tage Jahrmarkt und vor allem vier Tage Matjes. Heute beginnen die Matjestage im historischen Hafen von Emden. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 150.000 Besuchern. Um das Gefühl von Wind, Wellen und offener See direkt nach Ostfriesland zu transportieren, kommen mehr als 1.000 Shanty-Sänger und Piratenchöre in die Stadt, kündigten die Veranstalter im Vorfeld an. Auch viele Traditionsschiffe legen in der Stadt an.

Videos 03:06 Lust auf Norden Maritimes Fest: die Emder Matjestage Lust auf Norden Das Wochenende ist in Emden Programm, Musik und tonnenweise Matjes. Matthias Schuch hat sich auf die Suche nach der Matjesquelle gemacht - und sie auch gefunden. Video (03:06 min)

Ab 1969 nach Bremerhaven verlegt

Die Heringsfischerei hat eine lange Tradition in der Stadt - 450 Jahre, um genau zu sein. "Sie sicherte vielen Familien ihr täglich Lohn und Brot. Im Jahre 1969 wurde die ostfriesische Heringsfischerei nach Bremerhaven verlagert. Aus diesem Grund entschlossen sich die Emder Stadtväter, mit dem Matjesfest an die alte Tradition zu erinnern", heißt es auf der Seite der Stadt Emden.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der offiziellen Seite der Stadttouristik Emden.

Weitere Informationen Glückstadt feiert den neuen Matjes Spaß am und auf dem Wasser, Musik und die traditionellen Matjeshäppchen: Mit einem viertägigen Volksfest feiert Glückstadt den Auftakt der Matjes-Saison 2018. (14.06.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.05.2019 | 08:00 Uhr