Stand: 22.10.2019 09:26 Uhr

Feuer zerstört Supermarkt: Millionenschaden

Ein Supermarkt im ostfriesischen Westerholt (Landkreis Wittmund) ist am Montagnachmittag bei einem Brand vollständig zerstört worden. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge geht es um einen Schaden in Millionenhöhe. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden, da der Markt umgehend evakuiert worden sei, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Weil Experten den Brandort erst in den kommenden Tagen untersuchen könnten, werde sich die Ursachenforschung noch etwas hinziehen, sagte die Sprecherin.

Discounter im Landkreis Wittmund ausgebrannt 22.10.2019 10:30 Uhr Am Montagnachmittag ist in Westerholt (Landkreis Wittmund) ein Discounter ausgebrannt. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, erst am Abend war das Feuer unter Kontrolle.







Feuerwehr rund elf Stunden im Einsatz

Das Feuer war am Montag um kurz nach 13 Uhr im Warenlager des Marktes entdeckt worden. Kurze Zeit später brannte das gesamte Gebäude. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort. Erst nach rund elf Stunden gelang es ihnen, den Brand vollständig zu löschen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.10.2019 | 06:30 Uhr