Stand: 02.11.2023 12:21 Uhr Festes LNG-Terminal in Stade: Gewerbeaufsichtsamt genehmigt Bau

Das Gewerbeaufsichtsamt in Lüneburg hat den Bau eines festen LNG-Terminals in Stade genehmigt. Das hat das niedersächsische Umweltministerium am Donnerstag mitgeteilt. Das Unternehmen Hanseatic Energy Hub will die Anlage demnach im Jahr 2027 in Betrieb nehmen. Das Flüssiggasterminal solle "Green Gas ready" sein und klimaneutral hergestellte Gase aus erneuerbaren Energien verarbeiten können. Zum Jahreswechsel ist zunächst der Betriebsstart eines schwimmenden Flüssiggasterminals (kurz FRSU) geplant. Dort seien die ausstehenden Genehmigungsverfahren auf der Zielgeraden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.11.2023 | 10:00 Uhr