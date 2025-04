Querdenker und Reichsbürger: Demo, Gegen-Demo, Auto-Korso in Cuxhaven Stand: 26.04.2025 15:32 Uhr Unter dem Motto "Gemeinsam für Deutschland" demonstrieren heute Querdenker, Reichsbürger und Personen aus dem rechten Spektrum in Cuxhaven. Zeitgleich findet eine Gegen-Demo des Bündnisses für Respekt und Menschenwürde statt.

Die beiden Demonstrationen haben am Nachmittag an verschiedenen Orten mit Auftaktkundgebungen begonnen. Laut Polizei verlaufen die Veranstaltungen bislang friedlich. Die Protestbewegung "Gemeinsam für Deutschland" (GfD) ist demnach mit rund 2.000 Anhängern am Kaemmererplatz gestartet. Von dort ziehen die Demonstrierenden im Laufe des Tages über den Wochenmarktplatz in die Innenstadt bis zum Ritzebütteler Marktplatz, wo gegen 18 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant ist. Die Staatsschutzabteilung der Cuxhavener Polizei ordnet "Gemeinsam für Deutschland" dem rechten Spektrum und der Querdenker-Bewegung zu. Die Initiative unterstützt eigenen Angaben nach die AfD und zeigt auf ihren Social-Media-Kanälen rechtspopulistische Tendenzen und eine Nähe zu Russland.

Gegen-Demo mit 3.000 Teilnehmenden

Auch die Gegen-Demo des "Bündnisses für Respekt und Menschenwürde" ist am Nachmittag vor dem Cuxhavener Rathaus gestartet. Danach geht es nach Informationen der Stadt Cuxhaven ab in Richtung Innenstadt und anschließend wieder zurück zum Rathaus. Für diese Veranstaltung wurden demnach rund 3.000 Teilnehmende angemeldet. Laut den Veranstaltern werden Mitglieder aller bürgerlichen Parteien und Vertreter von Organisationen wie "Omas gegen Rechts" erwartet. Unter den prominentesten Rednern sind Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD), der Politiker und ehemalige Gewerkschaftsfunktionär Frank Bsirske und der frühere Bundestagsabgeordnete und Staatssekretär Stefan Wenzel (beide Grüne).

Auto-Korso aus Bremerhaven unterwegs

Neben den beiden Demonstrationen findet eine dritte Kundgebung in Form eines Auto-Korsos statt, an der rund 30 Fahrzeuge beteiligt sind. Die Polizei ordnet die Aktion als Unterstützung der Initiative "Gemeinsam für Deutschland" ein. Die geplante Route führt demnach über Altenwalde bis zum Parkplatz des Wochenmarktes, wo die Versammlung gegen 16 Uhr endet.

Polizei sieht kein größeres Gewaltpotenzial

Die Polizei geht eigenen Angaben nach nicht von einem höheren Gewaltpotenzial aus. Hinweise auf geplante Störaktionen oder andere Straftaten gebe es derzeit nicht. "Wir haben die Streckenverläufe der Demonstrationen so angelegt, dass die verschiedenen Gruppen zu keinem Zeitpunkt aufeinandertreffen können", sagte der Sprecher der Cuxhavener Polizei Stephan Hertz dem NDR Niedersachsen. Zudem sei die Polizeipräsenz in der Innenstadt verstärkt worden. Neben der Cuxhavener Polizeidirektion sind auch Kräfte der Bereitschaftspolizei sowie Einheiten aus der gesamten Polizeidirektion Oldenburg im Einsatz, so Hertz.



