Stand: 17.02.2019 16:59 Uhr

Falschfahrer auf der A1: Tödlicher Unfall

Auf der Autobahn 1 ist am Sonntagnachmittag ein Autofahrer getötet worden. Er war entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Zwischen dem Dreieck Stuhr und Groß Ippener prallte er auf der Fahrbahn Richtung Osnabrück in zwei entgegenkommende Fahrzeuge. In einem saß eine Familie. Zwei Erwachsene und eines der Kinder wurden lebensgefährlich verletzt, ein zweites Kind schwer. Zwei Erwachsene in dem anderen Fahrzeug erlitten leichte Verletzungen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, auch zwei Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber flogen die Unfallstelle an.

Die A1 ist zwischen dem Dreieck Stuhr und Groß Ippener in Richtung Osnabrück gesperrt. Die Sperrung betrifft auch die A28 zwischen Groß Mackenstedt und dem Dreieck Stuhr.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr Geisterfahrer 60 Kilometer auf der A2 unterwegs Ein Geisterfahrer ist am Sonntagmorgen etwa 60 Kilometer in die falsche Richtung auf der Autobahn gefahren. Die Polizei stoppte den 79-Jährigen bei Bad Nenndorf. (17.02.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.02.2019 | 18:00 Uhr