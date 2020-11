Stand: 16.11.2020 17:02 Uhr Falsche Polizisten erbeuten in Stuhr fünf Kilogramm Gold

In Stuhr (Landkreis Diepholz) haben vermeintliche Polizisten einen Rentner um fünf Kilogramm Gold betrogen. Nach Angaben eines Polizeisprechers riefen die Täter den 85-Jährigen an und baten ihn um Hilfe. Sie forderten ihn auf, bei seiner Bank Gold zu bestellen, um einen verdächtigen Mitarbeiter des Diebstahls zu überführen. Laut Polizei deponierte der Rentner das Gold wie verlangt vor seinem Haus. Erst als die Tasche mit dem Gold verschwunden war, habe der 85-Jährige den Betrug realisiert, so der Sprecher. Das Edelmetall hat einen Wert von 200.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0421) 806 60 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.11.2020 | 17:00 Uhr