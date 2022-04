Stand: 21.04.2022 09:03 Uhr Fahrschüler landet mit Motorrad im Graben - schwer verletzt

In Oldenburg ist am Mittwochabend ein Motorrad-Fahrschüler bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 18-Jährige zuvor in einer Kurve bei einer für den Führerschein vorgeschriebenen Nachtfahrt von der Straße abgekommen. Sein Fahrlehrer fuhr währenddessen hinter ihm in einem Auto und alarmierte den Rettungsdienst. Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Einschätzungen zufolge waren seine Verletzungen nicht lebensgefährlich.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

