Stand: 28.10.2022 06:17 Uhr Energiekrise: Einzelne Schwimmbäder an der Küste schließen

Im Wangerland schließen die Schwimmbäder ab Mitte November. Damit reagiert die Wangerland-Touristik eigenen Angaben nach auf die Energiekrise. Sowohl die Friesland-Therme in Horumersiel-Schillig als auch das Meerwasser-Hallenwellenbad werden ab dem 14. November geschlossen bleiben. Man befinde sich in einer neuen Krise und müsse Verantwortung übernehmen, denn die Bäder seien Großverbraucher von Energie, so der Geschäftsführer der Wangerland-Touristik, Armin Kanning. Prognosen ließen erwarten, dass die Gaspreise um das vier- bis siebenfache steigen könnten. Wann die Bäder wieder öffnen, steht noch nicht fest. Das Quellbad in Dangast in der Gemeinde Varel ´(Kreis Friesland) schließt ab dem 2. November bis zu den Osterfreien.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Regional Oldenburg | 28.10.2022 | 06:30 Uhr