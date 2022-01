Stand: 20.01.2022 13:10 Uhr Einsatzkräfte bergen Wasserleiche in Emstek

Ein seit dem 22. Dezember vermisster Mann ist tot in einem Wassergraben in Emstek (Landkreis Cloppenburg) gefunden worden. Die Leiche des 32-Jährigen wurde bereits am Dienstag entdeckt und mittlerweile obduziert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten schließen aus, dass es sich bei dem Tod des Mannes um ein Verbrechen handelt. Man gehe davon aus, dass der Mann aufgrund von Vorerkrankungen gestorben sei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.01.2022 | 09:30 Uhr