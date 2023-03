Stand: 27.03.2023 07:50 Uhr Einfamilienhaus in Wardenburg wird durch Brand zerstört

In Wardenburg im Landkreis Oldenburg ist ein Einfamilienhaus abgebrannt. Laut Polizei war das Feuer am frühen Montagmorgen ausgebrochen. Demnach konnten sich die Bewohner noch selbst vor den Flammen retten. Weil dichte Rauchwolken über Wardenburg zogen, sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Das Feuer soll ersten Erkenntnissen zufolge in der Garage ausgebrochen sein. Als die Rettungskräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits auf das angrenzende Einfamilienhaus über. Mehr als 100 Feuerwehrkräfte waren zeitweise vor Ort.

VIDEO: Wardenburg: Wohnhaus steht in Flammen (1 Min)

