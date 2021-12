Stand: 07.12.2021 10:41 Uhr Einbruch bei DRK in Nordenham - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Delmenhorst sucht dringend Zeugen nach einem Einbruch beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Nordenham (Landkreises Wesermarsch). Die Ermittler gehen davon aus, dass die Einbrecher irgendwann am Wochenende ein Fenster eingeschlagen haben und dann in die DRK-Geschäftsstelle eingestiegen sind. Geklaut wurde nicht nur Bargeld, sondern auch ein Einsatzfahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes - einen weißen VW Caddy mit einer entsprechenden Beklebung. Der Schaden wird auf circa 14.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Nordenham unter der Telefonnummer (04731) 99 810 entgegen.

