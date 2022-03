Stand: 20.03.2022 10:51 Uhr Drei Tote nach Brand in Kleingarten in Bremen-Walle

In einem Kleingarten in Bremen sind in der Nacht zu Sonntag drei Menschen beim Brand einer Gartenlaube ums Leben gekommen. Ein 29-jähriger konnte unverletzt aus dem Garten der Parzelle in Walle gerettet werden. Nach Angaben der Polizei stand die Laube bereits komplett in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die Menschen konnten nur noch tot geborgen werden. Ihre Identität steht noch nicht zweifelsfrei fest. Die Ursache für das Feuer war am Sonntagmorgen noch unklar, wie die Polizei mitteilte.

