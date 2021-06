Diepholz: Polizei mit Großaufgebot gegen Massenschlägerei Stand: 30.06.2021 15:37 Uhr In Diepholz ist es am Dienstagabend zu einer Massenschlägerei gekommen. Rund 40 Mitglieder von zwei verfeindeten Großfamilien gingen aufeinander los. Drei Männer wurden verletzt.

Mit Dachlatten, Pflastersteinen und mindestens einem Schlagstock lieferten sich die Familien eine Art Straßenschlacht. Ältere, Jugendliche und Frauen zweier Familie liegen schon länger im Streit, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Am Dienstag war die Situation offenbar eskaliert, als ein Familienmitglied ein Mitglied der anderen Familie mit einer hochgehaltenen Schusswaffe provoziert hatte.

Kräfte aus Nordrhein-Westfalen unterstützen Diepholzer Polizei

Die Polizei schritt mit einem Großangebot ein und benötigte dafür Unterstützung aus anderen Landkreisen und aus Nordrhein-Westfalen. Nachdem etwa 20 Streifenwagen am Tatort eingetroffen waren, kehrte langsam Ruhe ein. Bis in die Nacht bewachten Polizisten die Wohnungen der Familien und das Krankenhaus, in das die Verletzten eingeliefert worden waren.

Mitglieder der Familien sind polizeibekannt

Auslöser der Rivalitäten sind nach Polizeiangaben offenbar Ehrverletzungen und eine Körperverletzung vor Monaten. Mitglieder beider Familien sind polizeibekannt - wegen Ladendiebstahls, Drogenbesitzes und Drogenhandels.

