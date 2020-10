Stand: 13.10.2020 14:34 Uhr Delmenhorst führt Maskenpflicht in der Innenstadt ein

In der Delmenhorster Innenstadt soll eine Maskenpflicht gelten. Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) will noch am Dienstag entsprechende Schritte einleiten. Die neue Vorschrift noch nicht fertig ausgearbeitet, sagte Jahnz NDR 1 Niedersachsen. Sie solle aber möglichst noch im Laufe des Dienstags in Kraft treten. Mit der Maskenpflicht in der Innenstadt reagiert die Stadt auf die hohen Infektionszahlen. Delmenhorst hat mit 122 Infizierten pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen den zweithöchsten Inzidenzwert in ganz Deutschland. Mehr als 400 Menschen sind in Quarantäne.

