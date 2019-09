Stand: 01.09.2019 14:07 Uhr

Delmenhorst: Polizei kontrolliert Rocker-Treffen

Ein Rockertreffen in Delmenhorst hat am Sonnabend einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber NDR.de, es habe sich um eine Feier in einem Clubheim der "Hells Angels" gehandelt. An zwei Zufahrten zu dem Gelände im Nordosten der Stadt führte die Polizei nach eigenen Angaben Kontrollen durch. Mehr als 200 Personen und deren Fahrzeuge wurden dabei überprüft. Dabei wurden den Ermittlern zufolge unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz sowie verschiedene Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Polizei und Stadt gemeinsam gegen rechtsfreie Räume

Man dulde keine rechtsfreien Räume, begründeten Polizei und Stadt die Kontrollen. Man gehe entschieden gegen jede Form von Kriminalität vor und unterbinde jegliche Art der Machtdemonstration. Auch das sogenannte Kuttentrageverbot wolle man konsequent durchsetzen. Ähnliche Kontrollen, begründet durch das Gefahrenabwehrrecht, seien auch für die Zukunft in Kooperation mit weiteren Behörden geplant.

