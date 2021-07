Stand: 08.07.2021 08:19 Uhr Delmenhorst: Ausgebüxtes Känguru ist eingefangen

Fahndungserfolg für die Polizei Delmenhorst: Ein in der Nacht zu Mittwoch entlaufenes Känguru ist wieder da. Eine Streife habe das Wallaby um kurz vor 2 Uhr in der Nacht in einer Hauseinfahrt im Stadtteil Tappenort "gestellt" und das Tier an einer weiteren Flucht hindern können, so die Polizei. Die Eigentümer fingen es ein und brachten es mit einem Anhänger wieder nach Hause. Verletzungen seien nicht festgestellt worden, so die Polizei.

Weitere Informationen Delmenhorst: Känguru gesichtet - Besitzer ermittelt Eine Zeugin hatte die Polizei über das Beuteltier informiert. Sie hatte das Känguru an einer Haltestelle gesehen hatte. (07.07.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.07.2021 | 06:30 Uhr