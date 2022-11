Stand: 21.11.2022 12:18 Uhr Delmenhorst: 100.000 Euro Schaden bei Brand in Wohnhaus

In Delmenhorst ist am Sonntagabend in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entstand das Feuer im Stadtteil Düsternort beim Betrieb eines Ofens. Die drei Bewohner versuchten vergeblich, den Brand selbst zu löschen. Sie konnten sich aber ins Freie retten und blieben unverletzt. Das Erdgeschoss des Hauses ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Insgesamt 34 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt.

