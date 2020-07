Stand: 28.07.2020 13:28 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Cuxhaven: Mit Shuttlebus kostenlos zum Strand

Die Stadt Cuxhaven bietet wegen des steigenden Verkehrsaufkommens in den Sommermonaten an den Wochenende im August zum ersten Mal einen kostenlosen Shuttle zum Strand an. Sonnabends und sonntags können Urlauber und Tagesgäste ihr Auto am Cuxhavener Kreishaus stehen lassen und mit dem Bus ohne Zwischenstopp zum Kurort Duhnen fahren, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Im Viertelstundentakt verkehren zwischen 9 und 19 Uhr zwei Busse. "Wenn das Angebot gut angenommen wird, können wir uns vorstellen, den Service im nächsten Jahr auf die anderen Kurorte und das Stadtzentrum auszuweiten", sagte ein Sprecher der Stadt.

Weitere Informationen Tourismus: Profitiert Niedersachsens Küste? Ein Reise-Experte macht der Tourismus-Branche Hoffnungen. Durch mehr Inlandsreisen könnten die Anbieter - trotz des größeren Aufwandes in Corona-Zeiten - langfristig profitieren. mehr

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.07.2020 | 17:00 Uhr