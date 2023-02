Stand: 01.02.2023 11:59 Uhr Cuxhaven: Hafenstandort bekommt 10,5 Millionen Euro vom Land

Der Hafenstandort Cuxhaven hat die Zusage des Landes Niedersachsen für 10,5 Millionen Euro bekommen, teilte die Staatskanzlei in Hannover mit. Das Geld soll in zusätzliche Flächen für die brexitbedingte längere Zollabfertigung investiert werden. Cuxhaven gilt als ein großer Umschlagplatz für den Handel mit den britischen Inseln. Außerdem erhalte das Staatliche Fischereiamt in Cuxhaven zusätzliches Personal. Das Geld kommt aus der Brexit-Anpassungsreserve. Damit werde der Wirtschaftsstandort Cuxhaven gestärkt, sagte Europa- und Regionalministerin Wiebke Osigus (SPD).

Schlagwörter zu diesem Artikel Häfen